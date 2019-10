Land fördert neue Musik-Konzepte

Hannover Das Land Niedersachsen möchte neue Konzepte in der Musik finanziell unterstützen. Nachwuchschöre und Ensembles der Neuen Musik mit dem Sitz oder Probenstandort in Niedersachsen können sich mit ihren Ideen bis zum 15. November für die Förderzeit von 2020 bis 2023 bewerben, teilte das Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Montag mit. Dafür stünden jährlich 135 000 Euro zur Verfügung.