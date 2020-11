Land gegen große Partys an Silvester

Hannover Die Silvesterpartys in Niedersachsen sollen nach dem Willen der Landesregierung in diesem Jahr coronabedingt kleiner ausfallen als üblich. „Es gibt auf jeden Fall den Wunsch der Landesregierung, dass es an Silvester keine großen Feiern gibt“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Über ein mögliches Böllerverbot sei noch nicht entschieden worden. Das sei bislang stets Sache der Städte und Gemeinden gewesen. Um große Zusammenkünfte zu verhindern, wäre es aber auch möglich, die Silvesterpartys über das Pandemierecht zu regeln, sagte Pörksen. Am Mittwoch stehen erneut Bund-Länder-Beratungen an, bei denen weitere Corona-Regeln beschlossen werden sollen.