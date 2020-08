Land nimmt Migranten auf

Hannover Niedersachsen nimmt weitere Flüchtlingskinder und ihre Familien aus griechischen Flüchtlingscamps auf. Es handele sich um 17 Personen aus Afghanistan und Syrien: drei Familien mit jeweils behandlungsbedürftigen Kindern, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Niedersachsen hat damit bislang 41 Flüchtlinge aus Griechenland aufgenommen.

Das Flugzeug mit 121 Mi­granten war am Vormittag in Hannover gelandet. Die anderen werden auf weitere Bundesländer verteilt. Deutschland will nach und nach etwa 930 Flüchtlinge aufnehmen