Land stellt knapp 500 000 Euro für Tierheime bereit

Hannover Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium stellt 485 000 Euro für in Not geratene Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen bereit, um diese mit Blick auf die Corona-Krise zu unterstützen und insbesondere die Versorgung der Tiere sicherzustellen. „Tierheime tragen maßgeblich und mit großem Engagement zum Tierschutz in Niedersachsen bei. Sie kommen damit einer wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe nach“, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) in Hannover. Die Hilfen können ab sofort beim Landwirtschaftsministerium beantragt werden. Die Corona-Pandemie stelle auch viele Tierheime vor große Herausforderungen, hieß es. Die Unterstützung muss nicht zurückgezahlt werden.