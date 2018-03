Land will 31. Oktober als Feiertag

Hannover Jetzt ist es auch offiziell: Niedersachsens Landesregierung will den Reformationstag am 31. Oktober als neuen Feiertag per Gesetz festlegen. Eine entsprechende Vorlage soll am kommenden Dienstag im Kabinett verabschiedet werden, bestätigte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag. An der Mehrheit unter den Ministern gibt es keine Zweifel, nachdem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) schon seit Wochen für den Reformationstag kämpft.

Spannend bleibt, ob der Niedersächsische Landtag der Landesregierung mit Mehrheit folgt. SPD und CDU planen, die Abstimmung zur Gewissensentscheidung zu machen und die Abstimmung freizugeben.