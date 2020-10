Land reagiert auf rechte Symbolik

Hannover Polizei und Verwaltungsbehörden können künftig in Niedersachsen das Schwenken von Reichs- und Reichskriegsflaggen in der Öffentlichkeit unterbinden. Damit die Ordnungshüter gegen das Zeigen dieser Flaggen entschieden vorgehen könnten, sei ein Erlass herausgegeben worden, in dem Hinweise zum Umgang mit der öffentlichen Verwendung der Reichskriegsflagge gegeben werden, teilte das niedersächsische Innenministerium am Donnerstag mit.

Beim Zeigen der Flaggen drohe ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit. Wenn es den Tatbestand des Paragrafen 118 des Ordnungswidrigkeitengesetzes erfülle, stelle das Zeigen der Flaggen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Dann könnten die Flaggen auch sichergestellt werden.

„Wer diese Flaggen öffentlich schwenkt, zeigt damit eine verfassungsfeindliche Haltung“, sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD).