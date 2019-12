Landarztquote bleibt umstritten

Hannover Die Einführung einer sogenannten Landarztquote in Niedersachsen bleibt umstritten. Während die SPD eine solche Quote für ein sinnvolles Mittel zur Gewährung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung hält, kommt von Ärzteverbänden Widerspruch. Die Ärztevereinigung „Marburger Bund“ erklärte, eine Landarztquote werde den Mangel an qualifizierten Ärzten in Krankenhäusern weiter verschärfen. Schon jetzt wanderten viele Mediziner aus den Kliniken in die Allgemeinmedizin ab. Dort fehlten bereits mehr als 700 Ärzte.