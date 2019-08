Hannover Die EU-Kommission will noch bis zu ihrer Ablösung Ende Oktober über die Rettung der angeschlagenen Landesbank NordLB entscheiden. Das sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) am Dienstag bei einem Besuch in Hannover. Er sehe „gute Chancen“ für einen „fairen Kompromiss“.

Um die NordLB zu retten, wollen die Haupteigentümer Land Niedersachsen und die Sparkassen Milliarden an Kapital in die Bank pumpen. Im Gegenzug soll diese deutlich verkleinert werden. Dies sei im Interesse der Beschäftigten, der Bank, ihrer Kunden und der gesamten norddeutschen Wirtschaft.

Seit Monaten wird um die Zukunft der durch Schiffskredite in Schieflage geratenen Bank und das Konzept von Finanzminister und Aufsichtsratschef Reinhold Hilbers (CDU) gerungen. Dass es so lange dauert, begründete der EU-Kommissar unter anderem mit der komplexen Trägerschaft. Der EU-Kommission lägen die finalen Unterlagen erst seit zwei Wochen vor.