Landeskirche wird weiblicher

Hannover Die Frauen haben bei den Wahlen für das künftige Parlament der evangelischen Landeskirche in Hannover erstmals die Oberhand gewonnen. Von den 66 gewählten Mitgliedern der Synode sind 55 Prozent Frauen. Bei der vergangenen Wahl waren es noch 46 Prozent, wie die Landeskirche am Donnerstag mitteilte. Weitere zwölf Mitglieder der Synode, die im Februar ihre Arbeit aufnimmt, werden in den nächsten Monaten vom Kirchensenat ernannt. Darunter müssen erstmals vier Mitglieder im Alter von unter 27 Jahren sein.