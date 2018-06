Hannover Eltern müssen in Niedersachsen ab dem 1. August dieses Jahres keine Kindergartengebühren mehr zahlen. Das hat der Landtag am Mittwochvormittag mit großer Mehrheit beschlossen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte: „Heute ist ein guter Tag für alle Kindergartenkinder und deren Eltern in Niedersachsen. Wir stärken gleichzeitig den Bildungsauftrag der Kitas. Bildung darf niemals ein Luxusgut sein. Daher gibt es ab dem 1. August 2018 keine Gebühren mehr in niedersächsischen Kindergärten. Sehr gut so!“.

Ablehnung gab es aus den Reihen der Opposition, von der FDP, den Grünen und der AfD also. Man sei nicht etwa gegen die Beitragsfreiheit, der Gesetzesentwurf aber sei handwerklich schlecht gemacht, es gebe zu viele ungeklärte Fragen.