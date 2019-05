Hannover Der niedersächsische Landtag hat am Dienstag das umstrittene neue Polizeigesetz mit den Stimmen von SPD und CDU beschlossen. Das neue Gesetz soll den Sicherheitskräften mehr Möglichkeiten bei der Terrorismusbekämpfung geben. So wird etwa die Präventivhaft für Gefährder auf bis zu 35 Tage ausgeweitet. Das Gesetz regelt auch die Anwendung neuer elektronischer Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten. Die Opposition aus Grünen und FDP will eine Verfassungsklage gegen die Novelle anstrengen.

Nach Ansicht von Innenminister Boris Pistorius ist das Gesetzt ein Meilenstein für die Arbeit der Sicherheitsbehörden. „Es ist unverzichtbar, dass wir gerade in Sicherheitsfragen immer auf der Höhe der Zeit bleiben, und genau darum geht es in diesem Gesetzentwurf“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag vor der Abstimmung im Landtag. Das alte Polizeigesetz stamme noch aus dem Jahr 2007 - dem Jahr, in dem das erste Smartphone auf den Markt gekommen sei. Die Rolle, die etwa Messengerdienste oder soziale Medien einmal spielen würden, sei damals noch nicht absehbar gewesen.