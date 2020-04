Landtag soll künftig beteiligt werden

Hannover Der niedersächsische Landtag kommt auf Drängen der Opposition an diesem Donnerstag zu einer Sondersitzung zur Corona-Krise zusammen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat dazu eine Regierungserklärung angekündigt. Die Grünen bringen einen Gesetzentwurf ein, der vorsieht, dass die Regierung vor Inkrafttreten neuer Verordnungen das Parlament unterrichten muss. Die Geschäftsordnung des Landtags soll so geändert werden, dass Ausschusssitzungen per Videokonferenz abgehalten werden können.