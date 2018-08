Hannover Die niedersächsische Landtagspräsidentin Gabriele Andretta macht sich dafür stark, dass Jugendliche bereits mit 16 Jahren an Landtags- und Bundestagswahlen teilnehmen dürfen. „Ich bin eine entschiedene Befürworterin des Wahlrechts mit 16 Jahren“, sagte die SPD-Politikerin. Demokratie benötige frühe Teilhabe in der Politik, und das Wahlrecht ab 16 sei ein gutes Mittel gegen Politikverdrossenheit. Beim SPD-Koalitionspartner CDU stieß dies auf Ablehnung. Die Grünen unterstützten dagegen den Vorstoß der Landtagspräsidentin.

Andretta verwies auf Aktionen wie das Programm „Schüler begleiten Abgeordnete“ des Landtags, an dem bereits 1600 Schüler teilgenommen hätten. Dies zeige, dass sich Jugendliche für Demokratie begeistern könnten, sagte sie. „Viele Gesetze, die wir verabschieden, haben ja gerade Bedeutung für junge Menschen. Denken Sie an die Bereiche Bildung, Studium, Arbeitsmarkt, oder die aktuelle Debatte um die Dienstpflicht.“ Daher sei die Absenkung des Wahlalters auch für die Bundestags- und Europawahlen sinnvoll.

Junge Menschen ab 16 Jahren dürfen in Niedersachsen derzeit nur bei Kommunalwahlen ihr Kreuzchen machen. Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und Brandenburg haben ab diesem Alter bereits die Teilnahme an den Landtagswahlen ermöglicht.

In Niedersachsen wagte in der vergangenen Legislaturperiode die damalige rot-grüne Landesregierung einen entsprechenden Vorstoß. Doch CDU und FDP waren dagegen. Mittlerweile hat die FDP ihre Position revidiert und plädiert nun auch für die Absenkung des Wahlalters.

In der aktuellen Legislaturperiode griffen Grüne und FDP die Idee erneut auf – scheiterten aber erneut am Widerstand der CDU. Denn für die Absenkung des Wahlalters ist eine Verfassungsänderung nötig, die sich nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag umsetzen lässt.

Die CDU bekräftigte am Sonntag ihre Haltung. „Die bisherige Kopplung der Wahlberechtigung an die Volljährigkeit ist aus Sicht der CDU sinnvoll und sollte auch in Zukunft beibehalten werden“, hieß es in einer Stellungnahme. „Eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre würde andere Altersgrenzen willkürlich erscheinen lassen.“

Die Grünen forderten die CDU auf, ihre „Blockadehaltung“ aufzugeben. „Die Absenkung des Wahlalters ist dringend nötig, für eine gute und zukunftsausgerichtete Politik im Land braucht es die Impulse junger Menschen“, erklärte Fraktionschefin Anja Piel.

Landtagspräsidentin Andretta rechnet wegen des CDU-Widerstands nicht damit, dass die entsprechende Gesetzänderung noch vor der nächsten Landtagswahl kommt. „Wir sind in einer Koalition, und deshalb sind wir an gemeinsame Entscheidungen gebunden.“ Trotzdem gibt sie die Hoffnung nicht auf: „Wir kennen das auch von anderen Gesetzen, dass man manchmal einen langen Atem braucht.“