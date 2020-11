Landvolk-Präsident tritt nicht mehr an

Hannover Das Landvolk in Niedersachsen wählt am 3. Dezember einen neuen Präsidenten. Amtsinhaber Albert Schulte to Brinke (64) stelle sich nicht mehr zur Wahl, teilte der Bauernverband mit. Um die Nachfolge kandidieren Jörn Ehlers (48), der bisher Vizepräsident und Vorsitzender des Landvolk-Kreisverbandes Rotenburg-Verden ist, sowie Dr. Holger Hennies (50), ebenfalls Vizepräsident und Vorsitzender des Landvolks Hannover. Auch das Amt des Vizepräsidenten steht zur Wahl.