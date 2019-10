Landvolk: 77 Wölfe gestorben

Hannover In Niedersachsen sind seit 2003 insgesamt 77 Wölfe ums Leben gekommen. 58 Tiere starben bei Verkehrsunfällen, wie das Landvolk am Montag mitteilte. Neun Wölfe wurden illegal erschossen, einer mit behördlicher Erlaubnis getötet. Vier Wölfe starben an Bisswunden oder Krankheiten, zwei wurden von Zügen überfahren, bei drei Tieren war die Todesursache nicht festzustellen.

In Niedersachsen sind 23 Wolfsrudel, fünf Wolfspaare und zwei residente Einzelwölfe bekannt. Das Landvolk gibt für 2018 und 2019 160 Wolfs-Übergriffe auf Weidetiere an. Seit 2011 seien 1047 Nutztierschäden erfasst worden.