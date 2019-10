Landwirte sehen Probleme bei Biogas

Hannover Die Landwirte in Niedersachsen sehen auf die Biogas-Produktion ähnliche Schwierigkeiten zukommen wie bei der schwächelnden Windkraft. Die Förderung müsse daher dringend reformiert werden, erklärte das Landvolk am Montag. Probleme bereiteten vor allem zu strikte Regeln für die Ausschreibung neuer oder die Fortführung bestehender Anlagen. So müssten die höchsten zulässigen Gebote für jede erzeugte Kilowattstunde Biostrom von 16,9 auf mindestens 19 Cent erhöht werden, sagte der Experte des Bauernverbands für erneuerbare Energien, Jochen Oestmann.