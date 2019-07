Landwirte bekommen Vorschuss auf Wasser

Hannover Weil es zuletzt selten und eher wenig geregnet hat, dürfen Landwirte in Niedersachsen ihre Felder mithilfe eines Wasservorschusses beregnen. Die Wasserkontingente, die für zehn Jahre gelten, werden auf 15 Jahre verlängert, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums am Freitag in Hannover. Nötig wurde dies, weil viele Landwirte ihr Zehn-Jahres-Kontingent bereits aufgebraucht haben. Die ihnen zur Verfügung stehende Gesamt-Wassermenge erhöht sich nicht. Den Landwirten werde so etwas Luft gegeben, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD). „Klar ist aber auch, dass unsere Wasserressourcen begrenzt sind und wir mit der Menge auskommen müssen, die uns, insbesondere zur Sicherung der Trinkwasserversorgung, zur Verfügung steht.“