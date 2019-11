Hannover Grünen-Bundeschef Robert Habeck hat seine Haltung bekräftigt, an der Grundsicherung für Langzeitarbeitslose nicht zu rütteln und Hartz-IV-Leistungen nicht zu kürzen. Statt zu sanktionieren, wenn jemand nach Ansicht des Jobcenters bei der Arbeitsvermittlung ungenügend kooperiere, müssten vielmehr Anreize geschaffen werden. „Die Zeiten des Rohrstocks sind vorbei. Was wir brauchen, ist ein Belohnungssystem“, sagte Habeck am Dienstag bei einem Besuch des Jobcenters der Region Hannover, dem nach Hamburg zweitgrößten Jobcenter in Deutschland.

Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das hatte kürzlich entschieden, dass die monatelangen Leistungskürzungen für Hartz-IV-Bezieher, die ihren Pflichten nicht nachkommen, teilweise verfassungswidrig sind und abgemildert werden müssen.

Habeck räumte ein, dass ihm für seine Position von Beschäftigten verschiedener Jobcenter, die er besucht habe, schon häufig Kritik entgegengebracht wurde. „Die haben mir den Kopf gewaschen“, sagte Habeck wörtlich. Geholfen hat es aber offenbar nicht.

Während Bärbel Höltzen-Schoh, Leiterin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, von Sanktionen als „letztes Mittel“ sprach, erteilte Habeck ihnen eine klare Absage. Der Grünen-Chef forderte zudem, dass der Staat bei geringen Summen auf die Rückforderung zu viel gezahlter Sozialmittel verzichten solle. „Das ist günstiger, als einen Sachbearbeiter darauf anzusetzen, 2,50 Euro einzutreiben“, sagte Habeck.