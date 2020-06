Lebenslange Haft für Flüchtling

Hannover Für den Mord an einer Frau aus Hannover ist ein 33-jähriger Marokkaner am Donnerstag zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Hannover stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann die 61-Jährige im Sommer 2019 tötete, um an das in ihrer Wohnung versteckte Geld und Gold zu gelangen (Az.: 39 Ks 3/20). Die Frau hatte dem Asylbewerber zuvor Deutschunterricht gegeben. Die Leiche wurde erst Wochen nach dem Verbrechen in einem Verschlag entdeckt.

