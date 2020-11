Legte 60-Jähriger in Hannover 19 Feuer?

Hannover Nach einer Serie von Brandstiftungen in Hannover und der Festnahme eines Verdächtigen laufen die Ermittlungen weiter. Am Wochenende war der 60-jährige Verdächtige nach einem Feuer in einem leerstehenden Haus im Stadtteil Döhren festgenommen worden. Es sei der 19. Brand seit August gewesen, der nach einem ähnlichen Muster abgelaufen sei, erklärte ein Polizei-Sprecher. Der Brand am Samstag wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht.