Lies fordert Obergrenze für Wölfe

Hannover Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) verlangt von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), eine Obergrenze von Wölfen festzulegen, die geschützt werden sollen. Man müsse des Thema „vom Ende“ denken, sagte Lies am Dienstag im Landtag in Hannover. Sein Ministerium habe inzwischen die neue niedersächsisches Wolfsverordnung fertiggestellt, die den Umgang mit „Problemtieren“ regeln soll. Nun warte er auf die Stellungnahmen anderer Ressorts und der Verbände. Lies betonte, es gehe darum den Wolf als Tierart zu schützen, nicht aber einzelne Tiere. Es sei unmöglich, alle Weidetiere mit Zäunen zu schützen. FDP und AfD kritisierten im Landtag den Minister scharf. „Der Wolf hält sich nicht an Abstandsregeln“, so Hermann Grupe (FDP).

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen