Livestream Aus Hannover: Corona-Krisenstab des Landes informiert zur Lage

Hannover Wie ist der aktuelle Stand zur Corona-Lage in Niedersachsen? Gegen 14.30 Uhr äußert sich Gesundheitsministerin Carola Reimann dazu in der einer Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs der Landesregierung. Mögliche Themen sind die Vorstöße anderer Bundesländer wie Thüringen und Sachsen, die Corona-Beschränkungen weitgehend zu beenden, aber auch der Corona-Ausbruch im Kreis Leer nach einer Veranstaltung in einem Lokal. Sehen Sie an dieser Stelle einen LIVESTREAM von der Pressekonferenz.

