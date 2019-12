Lohnerhöhung für Kirchenangestellte

Hannover Rund 35 000 Beschäftigte in den evangelischen Kirchen in Niedersachsen bekommen mehr Geld. Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission hat das Ergebnis des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst übernommen, wie die Konföderation evangelischer Kirche in Niedersachsen mitteilte. Für die privatrechtlich Beschäftigten der Evangelisch-lutherischen Kirchen bedeute das rückwirkend eine Entgelterhöhung von 3,2 Prozent. Weitere Erhöhungen der Gehälter stünden mit 3,2 Prozent im Januar und weiteren 1,4 Prozent ein Jahr später gestaffelt an, hieß es.