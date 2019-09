Maisernte: Verband fürchtet Einbußen

Hannover Für die Maisernte in Niedersachsen befürchten die Landwirte nach Angaben des Bauernverbandes zum Teil erhebliche Einbußen. Die diesjährige Ernte werde eher klein sein, selbst wenn das Vorjahr übertroffen werden sollte, sagte Werner Bosse vom Landvolk Niedersachsen am Dienstag. Er verwies auf Angaben des EU-Schätzdienstes, wonach die Erträge in diesem Jahr 9 Prozent über den Erträgen des katastrophalen Dürrejahres 2018 liegen werden. Die Ernte liegt allerdings 10 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Hektarerträge könne der Verband noch nicht angeben, das sei erst nach Untersuchen der Landesstatistik möglich. „Wir gehen jedoch davon aus, dass sowohl die Futtergrundlage der viehhaltenden Betriebe als auch die Versorgung der Biogasanlagen mit Mais angespannt bleibt“, so Bosse.