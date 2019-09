Hannover Die Waldschäden in Niedersachsen nehmen ein immer größeres Ausmaß an. Das sagte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast am Montag nach einer Sitzung des Waldbeirats in Hannover. „Die Waldbesitzer erleben ein flächenhaftes Siechtum“, sagte die CDU-Politikerin. Demnach ist allein in den Privatwäldern eine „kalamitätsbedingte Freifläche von mehr als 13 000 Fußballfeldern“ entstanden, in den öffentlichen Wäldern sei ein ähnlich großes Gebiet betroffen.

Ende ist nicht in Sicht

In diesem Jahr seien bereits zwei Millionen Kubikmeter Kalamitätsholz angefallen, ein Ende nicht in Sicht. Vor allem in Süd- und Ostniedersachsen, insbesondere im Harz und Solling, seien ganze Landstriche verwüstet, seit Monaten helfen Mitarbeiter aus dem Norden des Landes in den zerstörten Forsten. „Die Waldbesitzer können nicht mehr“, nun dürfe man sie nicht alleine lassen, sagte die Ministerin. Die Auszahlung von Hilfen solle unbürokratischer erfolgen.

Die Gründe für das Baumsterben sind vielfältig. Vor allem zwei Dürrejahre in Folge haben den Beständen massiv zugesetzt. Dazu kommen Stürme sowie Schädlinge und Krankheiten, allen voran der Borkenkäfer. Kritiker sehen auch in der Anlage von Fichten-Monokulturen ein Problem. Das wies Otte-Kinast zurück: Seit etwa 30 Jahren betreibe das Land eine ökologische Waldentwicklung.

Das Agrarministerium gab bekannt, dass das Land den Waldbesitzern eine Soforthilfe von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung stelle. Damit solle die Ausbreitung des Borkenkäfers bekämpft werden.

Das Land hat in diesem Jahr bislang 5,5 Millionen Euro für Beräumung und Wiederaufforstung bereitstellen können, doch das dürfte bei weitem nicht reichen. Insgesamt muss Otte-Kinast zufolge eine Fläche etwa 25 000 Fußballfeldern neu bepflanzt werden. Allein die privaten Waldbesitzer veranschlagen für ihren Anteil Kosten von über 100 Millionen Euro – bei einem zusammengebrochenen Holzmarkt, auf dem sich nichts mehr verdienen lässt.

Hoffnung setzt die CDU-Landesministerin auf Berlin: Am 20. September tagt dort das Klimakabinett der Groko, am 25. September findet der Waldgipfel statt. Derzeit steht ein Bundesförderprogramm in Höhe von 800 Millionen Euro im Raum, das von den Ländern aufgestockt werden soll. Sie sei mit Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) über die Finanzierung in Verhandlungen, so Otte-Kinast.

Kritik von Grünen

Scharfe Kritik kam von den Grünen. Otte-Kinast habe die Probleme „regelrecht verschlafen“, kritisierte die Abgeordnete Miriam Staudte. „Die überfälligen Vorschläge für ein bisschen Aufforsten und lediglich viele Ankündigungen allein reichen jedoch bei weitem nicht“, sagte sie. Die Ministerin habe kaum Geld, und das fließe statt in den Waldumbau in die Schädlingsbekämpfung. Auch unternehme das Ministerium nichts gegen das Absinken der Grundwasserspiegel durch Wasserentnahme für die Landwirtschaft.