Hannover „Anspruchsvoll, aber lösbar“: So fasst Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwochvormittag in Hannover zusammen, was die Überprüfung der Mathe-Abi-Klausuren ergeben hat. Viele Schüler waren Anfang Mai beim Blick auf die Aufgaben mächtig ins Schwitzen gekommen und beklagten, die Aufgaben seien zu schwierig gewesen. Am Ende unterstützten Tausende von ihnen eine Online-Petition mit dem Ziel, dass die Noten angehoben werden.

Werden sie aber nicht. „Es gibt keinen objektiven Grund, an der Benotung oder dem Bewertungsmaßstab etwas zu ändern“, erklärt Tonne nach der Auswertung der Erstkorrekturen von rund 18 000 Mathematik-Klausuren.

Der vorläufige Gesamtdurchschnitt im Fach Mathematik über alle Schulformen und Anforderungsniveaus liege bei 6,4 Notenpunkten gegenüber 6,8 im Jahr 2018. „Wir haben eine vergleichsweise geringe Verschlechterung: Wenn man das auf Noten übertragen möchte, wäre man von einer 3 minus auf eine 4 plus gerutscht“, sagt der Minister.

Neben der Auswertung der Erstkorrekturen hat das Kultusministerium eigenen Angaben zufolge auf externen Sachverstand zurückgegriffen und ein Gutachten vom unabhängigen „Verband zur Förderung des MINT-Unterrichtes“ erbeten. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Der Verband attestiert den Aufgaben demnach einen „fachlich/inhaltlich angemessenen Anspruch“ sowie „angemessen verständlich formulierte“ Aufgabenstellungen. Aber: Der Umfang der von den Prüflingen erwarteten Leistung sei zwar „noch angemessen“, jedoch liege die Länge der Aufgabenstellungen „am oberen Rand des Wünschenswerten“.

Tonne will diesen Punkt an diesem Donnerstag bei der Kultusministerkonferenz ansprechen. Das Fach Mathematik gehört zu den Fächern mit länderübergreifenden Aufgaben, die aus einem zentralen Aufgabenpool entnommen und in mehreren Bundesländern geschrieben werden. In Niedersachsen wurde etwas mehr als die Hälfte der Aufgaben aus diesem Pool entnommen. „Wir müssen uns als Länder mit der Frage befassen, ob der Aufgabenpool und die schulische Realität nah genug beieinander sind“, findet Tonne.

Unterdessen fordert der Philologenverband Niedersachsen, die Berufsvertretung der Gymnasiallehrer, einen Ausstieg aus dem Aufgabenpool, bis die Vergleichbarkeit gesichert sei. „Es ist kaum zu glauben, wie es zum wiederholten Male zu einer missglückten Aufgabenstellung im Mathematik-Abitur kommen konnte. Laut Experten sind die Aufgaben zwar lösbar, aber mit konstruierten Textzusammenhängen überfrachtet, nicht eindeutig formuliert und dadurch in der vorgegebenen Zeit kaum lösbar gewesen“, kritisiert der Verbandsvorsitzende Horst Audritz. Die Vergleichbarkeit des Abiturs sei so „mehr Schein als Sein“. Für Mike Finke, Vorsitzender des Landeselternrates, ist es „unabdingbar, dass die Qualität in Niedersachsens Schulen gesteigert werden muss“.