Hannover In Hannover haben am Freitag die Arbeiten für Niedersachsens größtes Mutter-Kind-Krankenhaus begonnen. Sozialministerin Carola Reimann (SPD) setzte gemeinsam mit Klinik-Vertretern den ersten Spatenstich für das 62 Millionen Euro teure Krankenhaus „Henrike“. „Mit rund 4500 Geburten im Jahr wird es zu den größten Häusern in Deutschland gehören“, sagte Reimann.

Das Krankenhaus „Henrike“ soll die Geburtshilfe der „Diakovere“-Kliniken mit der Neugeborenen-Medizin des Kinderkrankenhauses kombinieren. Für die Geburtshilfe sind moderne Kreißsäle und funktionale OP-Säle sowie 35 Patientenzimmer geplant. Dafür verlegt das diakonische Krankenhaus Henriettenstift in der Südstadt langfristig seine 38 Planbetten in das neue Zentrum.