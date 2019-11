Hannover Fast 90 Prozent der Arztpraxen in Niedersachsen sind inzwischen an die Telematik-Infrastruktur – eine Datenautobahn für das Gesundheitswesen – angeschlossen. „Die niedergelassenen Ärzte stehen der Entwicklung positiv gegenüber, allerdings übt der Gesetzgeber immensen Druck aus, die Digitalisierung möglichst schnell umzusetzen“, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke, am Mittwoch in Hannover auf Anfrage dieser Zeitung.

Wenn Praxen die Digitalisierung in diesem oder im nächsten Jahr nicht schafften, müssten sie mit Honorarkürzungen von 1 beziehungsweise 2,5 Prozent rechnen. Im Jahr 2021 soll die elektronische Patientenakte kommen, unter anderem sollen dann Rezepte und Notfalldaten auf der Krankenkassenkarte jedes Patienten gespeichert werden.

Am Dienstag war ein Daten-Leck in einer Arztpraxis in Celle bekanntgeworden – Patientendaten waren über Monate frei im Internet einsehbar. Ähnliche Fälle seien ihm nicht bekannt, sagte Haffke. Die Vernetzung verschiedener Systeme und der gesicherte Datenverkehr seien für die niedergelassenen Mediziner eine große Herausforderung.