Hannover Weil keine Spenderorgane zur Verfügung stehen, sterben nach Angaben der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG) jedes Jahr Tausende Menschen. „Wir müssen sagen, Organspende und Transplantation in Deutschland: eine humanitäre Krise“, so DTG- Präsident Bernhard Banas bei der Jahrestagung der Gesellschaft am Donnerstag in Hannover.

Offiziell stünden 10 000 Patienten auf der Warteliste, ungefähr drei Patienten stürben jeden Tag. Das sei erst die Spitze des Eisbergs. Etwa weil Menschen, die für eine Operation zu krank sind, von der Liste genommen werden. „Wir müssen davon ausgehen, dass es in Deutschland ungefähr 30 000 Wartelistenpatienten gibt, die eigentlich einer Organtransplantation bedürfen“, sagte Banas.

Die Transplantationsgesellschaft fordert eine Gesetzesänderung bei der Einwilligung zur Spende. Europäische Länder mit einer Widerspruchsregelung hätten 25 bis 30 Prozent mehr Organspenden als Länder mit einer Zustimmungsregelung, so Banas unter Bezug auf vom Europarat veröffentlichte Zahlen.

Bisher sind in Deutschland Organentnahmen nur bei ausdrücklich erklärter Zustimmung erlaubt. Im Bundestag soll bald zu einer Neuregelung abgestimmt werden. Eine Abgeordnetengruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strebt eine „doppelte Widerspruchslösung“ an. Demnach sollen alle Volljährigen als Organspender gelten. Man soll dazu aber später Nein sagen können.

Dem DTG-Jahresbericht zufolge gab es 2018 in Deutschland rund 11,3 Spender je Million Einwohner – unter den acht Ländern im Eurotransplant-Verbund der letzte Platz. Beim Spitzenreiter Spanien gab es etwa 48 Spender pro Million Einwohner. Auch über die Organentnahme von Herztoten oder eine Ausweitung der Organlebendspende müsse offen diskutiert werden, so die DTG.