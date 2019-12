Mehr Bomben in Niedersachsen

Hannover In Niedersachsen sind 2019 bereits deutlich mehr Bomben gefunden worden als in den beiden Vorjahren. In den ersten neun Monaten seien bereits 60 Sprengkörper entdeckt worden, teilt der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit. 2018 hatte das zuständige Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 47 Sprengkörper registriert, 2017 waren es 36. In diese Auflistung fielen Spreng- und Brandbomben sowie Seekampfmittel, die schwerer als 50 Kilogramm sind.