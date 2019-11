Mehr Maßnahmen für Sicherheit bei AfD

Hannover Die AfD in Niedersachsen verstärkt auf Anraten der Behörden ihre Sicherheitsvorkehrungen. Auslöser sei die Veröffentlichung der Adressen von AfD-Geschäftsstellen sowie der Privatadressen von AfD-Abgeordneten durch linke Gegner, teilte AfD-Fraktionsgeschäftsführer Jens Krause am Donnerstag in Hannover mit. Diese hätten auch zu Aktionen gegen Politiker der Partei aufgerufen, berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“. Die Polizei habe mehr Kontrollstreifen angekündigt. In den vergangenen Monaten habe es bereits Angriffe gegeben, so Krause.