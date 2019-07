Mehr Regentage als im Vorjahr

Hannover Im Nordwesten Deutschlands hat es im ersten Halbjahr 2019 mehr geregnet als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das geht aus Zahlen des Deutschen Wetterdienstes für zwölf Orte in Niedersachsen und einen in Bremen hervor. Demnach lag die jeweilige Summe des Niederschlags überall höher als im Vorjahr. Der meiste Niederschlag ging in Braunlage nieder. Dort fielen 698,5 Liter Regen pro Quadratmeter – 58 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Laut DWD nimmt Braunlage eine spezielle Rolle ein, weil im Harz generell größere Regenmengen fielen als im norddeutschen Flachland. Dort war Alfeld (Kreis Hildesheim) mit 372,4 Litern Regen pro Quadratmeter Spitzenreiter.