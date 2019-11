Mehr Väter nehmen sich für Kinder frei

Hannover Immer mehr Väter in Niedersachsen nehmen sich nach einer Auswertung der Krankenkasse KKH für ihren kranken Nachwuchs frei. Im vergangenen Jahr nutzte beinahe jeder vierte Vater (23 Prozent) Kinderkrankengeld zur Betreuung von Kindern etwa bei Grippe, Mandelentzündung oder Magen-Darm-Infekt, wie die Kasse am Montag in Hannover mitteilte. Zehn Jahre zuvor blieben nur 11 Prozent der Väter dem Job fern, um ein Kind zu Hause zu pflegen.