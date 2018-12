Hannover In Niedersachsen ist in diesem Jahr ein Großteil der Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern bisher gescheitert. In den ersten zehn Monaten wurde nur knapp jede vierte Abschiebung umgesetzt, wie aus Zahlen des Innenministeriums hervorgeht. Die Ausländerbehörden richteten bis Ende Oktober 5375 Abschiebungsersuche an das Landeskriminalamt. Doch nur 1250 Menschen verließen das Land tatsächlich, in 4125 Fällen scheiterte der Versuch.

Die Gründe dafür waren vielfältig, so das Innenministerium. Häufig hätten die Passersatzpapiere nicht rechtzeitig vorgelegen. In anderen Fällen verhinderten gerichtliche Entscheidungen die Abschiebung, die Asylbewerber waren nicht reisefähig oder wurden nicht angetroffen.

Im Jahr 2017 waren in Niedersachsen im Schnitt zwei von drei Abschiebungen gescheitert. Von 4951 Abschiebungsersuchen konnten 1724 ausgeführt werden.

Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte dazu: „Der Abschiebeverzug lässt sich nur beschleunigen, wenn die Herkunftsländer besser kooperieren.“ Dies sei Sache des Bundes, der entsprechende Rückübernahmeabkommen abschließen müsse. Für Herkunftsstaaten, die nicht kooperieren, sollten zudem weniger Visa für Deutschland ausgestellt werden.

Nach Angaben des Innenministeriums sank in den ersten zehn Monaten des Jahres in Niedersachsen auch die Zahl der freiwilligen Ausreisen. 2263 Menschen entschieden sich für die Rückkehr in ihre Heimatländer. Im Vergleichszeitraum 2017 waren es noch 3874 .