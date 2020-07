Milliarden Euro für Uni-Sanierungen?

Hannover Um die Universitäten und Hochschulen in Niedersachsen angemessen sanieren, modernisieren und erweitern zu können, sind einem Gutachten der Landeshochschulkonferenz zufolge 4,3 Milliarden Euro nötig. Das berichtete das Politikjournal „Rundblick Niedersachsen“ am Mittwoch unter Berufung auf die noch unveröffentlichte Untersuchung. Ein sechsköpfiger Expertenrat aus Wissenschaftlern und Hochschulpraktikern benachbarter Bundesländer hatte demnach die hiesige Universitätslandschaft in den Blick genommen.

Es sei das Ziel, die jährlichen Investitionen zu steigern, sagte eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums. Zu den für 2020 ursprünglich geplanten 156 Millionen Euro sollten über den Nachtragshaushalt 120 Millionen Euro für die energetische Sanierung hinzukommen.