Millionen für die Wälder?

Hannover Bei der Aufforstung der von Dürre, Sturmschäden und Schädlingen gestressten Wälder in Niedersachsen spricht sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für ein groß angelegtes Programm aus. „In den nächsten Jahren müssen wir insgesamt 100 Millionen Bäume neu pflanzen“, sagte er am Wochenende. Das sei notwendig, das Ausmaß der Schäden dürfe man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Funktion der Wälder als CO2-Speicher müsse zudem noch stärker betont werden: „Teil einer wirksamen Klimaschutzpolitik muss auch die Wiederaufforstung geschädigter Wälder sein.“ Die Forste in Niedersachsen bestehen zu etwa 60 Prozent aus Privatwald. „Hier hat der Bund klugerweise die Mittel wesentlich erhöht, Niedersachsen wird die Wiederaufforstung kofinanzieren“, sagte Weil.