Minister: „Zieht euch warm an“

Hannover Ein Minister gibt sich fürsorglich: In einem Brief an die jüngeren Schüler Niedersachsens hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne daran erinnert, eine Jacke für das regelmäßige Lüften einzupacken.

Das werde in der kälteren Jahreszeit zur Normalität gehören, schrieb der SPD-Politiker. „Seid also bitte darauf vorbereitet, dass es zwischendurch etwas kühler wird und zieht euch warm genug an beziehungsweise habt eine Jacke oder einen Pullover zum Überziehen dabei“, heißt es in dem Schreiben von Mittwoch.

Durch das Lüften werde die Luft im Raum regelmäßig ausgetauscht, daran führe kein Weg vorbei, um die Ansteckungsgefahr gering zu halten. „Hierfür brauchen wir eure Unterstützung und Hilfe!“, appellierte Tonne, der schöne Herbstferien wünschte und sich mit „Erholt euch gut und bleibt bitte gesund!“ verabschiedete. An alle Klassenstufen gerichtet, bedankte er sich außerdem für die Einhaltung der Corona-Regeln.

Den Lehrkräften schrieb Tonne einen verantwortungsvollen Umgang mit der Möglichkeit des Homeoffice zu. Demnach blieben inzwischen nur noch 2,7 Prozent der zur Risikogruppe gehörenden Beschäftigten zu Hause, im vergangenen Halbjahr seien es noch acht Prozent gewesen.