Hannover Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) ordnet sein Haus neu: Zum 1. Januar 2020 wird eine neue Stabstelle unter Leitung von Annette Schwandner geschaffen. Das Landeskabinett segnete am Dienstag einen entsprechenden Plan Thümlers ab.

Die in Melle geborene Ehefrau des früheren Oldenburger Oberbürgermeisters Gerd Schwandner soll sich fortan insbesondere um das Thema Vertriebene kümmern. So soll das Museum Friedland am Grenzdurchgangslager an der ehemaligen innerdeutschen Grenze künftig in den Bereich Schwandners fallen. Bislang ist das Innenministerium dafür zuständig. Schwandner leitet bisher die Kulturabteilung im Ministerium, ihre Nachfolge ist noch offen.

Ebenfalls an die Stabstelle angedockt werden soll die Landesbeauftragte für Heimatvertriebene, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Den 2018 geschaffenen Posten hat die CDU-Landtagsabgeordnete Editha Westmann inne. Die Vertriebenenbeauftragte ist nicht zu verwechseln mit der Integrationsbeauftragten des Landes – Doris Schröder-Köpf (SPD).

Schwandners Aufgabenbereich umfasst allerdings auch einige noch nicht näher beschriebene „Sonderaufgaben“. Das Ministerium hüllt sich an dieser Stelle in Schweigen. Doch gibt es zwei Themen, die Thümler wichtig sind, aber sich bislang im Organisationsplan nicht recht wiederfinden. Da ist auf der einen Seite die Provenienzforschung. Die beschäftigt sich mit der Herkunft und möglichen Rückgabe von Kunstwerken. Neben NS-Raubkunst geht es vor allem Exponate aus der Kolonialzeit.

Ein anderes großes Thema ist die Schlösserverwaltung. Spätestens seit der verunglückten Debatte um die später abgeblasene Übernahme des Welfenschlosses Marienburg durch das Land Niedersachsen sieht Thümler in der Vermarktung der 35 Schlösser in Landeshand noch viel Luft nach oben. Seiner Meinung nach wissen in anderen Regionen zu wenig Menschen, dass in Oldenburg, Celle, Hannover oder im Weserbergland zahlreiche prächtige Schlösser stehen. Eine Stabstelle könnte der erste Schritt zu einer gemeinsamen Vermarktung und Kommunikation sein, hofft Thümler.