Hannover Wer am Samstag vor dem ersten Advent seine Weihnachtseinkäufe in Hannover erledigen will, kann an dem Tag im kompletten Stadtgebiet kostenlos Bus und Bahn fahren. „Das ist ein Großversuch für Hannover“, sagte ein Sprecher der Region Hannover am Montag. Mit der Aktion am 30. November solle getestet werden, ob ein kostenfreier öffentlicher Nahverkehr die Menschen tatsächlich dazu bewegt, ihr Auto stehen zu lassen.

Zählungen und eine wissenschaftliche Begleitung sollen nach seinen Angaben einen „handfesten Beleg“ in der Diskussion rund um kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder ein Jahresticket für 365 Euro liefern.

Kritisch sieht Marco Hörmeyer von den Stadtwerken Osnabrück die Aktion: „Wer an diesem Tag zum ersten Mal auf öffentlichen Nahverkehr umsteigt, wird wohl vor allem unpünktliche und überfüllte Busse erleben.“ Das würde bei Erstkunden vor allem Vorurteile gegen den ÖPNV bestätigen und nicht zu einer erhöhten Akzeptanz führen. Wichtiger als solch punktuelle Aktionen seien daher langfristige Maßnahmen.

Ob der öffentliche Nahverkehr durch niedrigere Preise attraktiver gestaltet werden kann, wird derzeit auch in Bremen diskutiert. Im kommenden Jahr wolle die rot-grün-rote Koalition prüfen lassen, ob die Einführung eines kostenfreien Nahverkehrs oder eines Jahrestickets für 365 Euro sinnvoll ist, berichtete ein Sprecher.

Autofrei werde Hannover am Samstag nicht sein, prognostiziert der Sprecher. Wer Staus aber ganz sicher vermeiden möchte, kann aufs Fahrrad zurückgreifen. Die können am Aktionssamstag kostenlos ausgeliehen werden.