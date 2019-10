Möbelhaus darf Landeplatz nutzen

Hannover Mit ihrer Klage gegen einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach eines benachbarten Möbelhauses sind zwei Ehepaare aus der Region Hannover gescheitert. Die Anwohner beschwerten sich über Lärm und fürchteten Sicherheitsrisiken wegen des Flugverkehrs bei Möbel Höffner in Isernhagen. Doch die Genehmigung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für den Heliport ist zulässig, wie das Verwaltungsgericht Hannover am Donnerstag urteilte. Die Fluggenehmigung gilt für den Geschäftsverkehr werktags von 7 bis 20 Uhr und für maximal jeweils 15 An- und Abflüge pro Jahr.