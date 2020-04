Müll-Exporte sollen reduziert werden

Hannover Für eine bundesweite Reduzierung der Plastikmüll-Exporte setzt sich das Land Niedersachsen ein. Die Landesregierung will eine entsprechende Initiative in den Bundesrat einbringen. Demnach soll der Transport von Kunststoffabfällen in bestimmte Länder verboten werden. Stattdessen sollen Recycling-Kapazitäten in Deutschland ausgebaut werden.