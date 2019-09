Mutter vor Gericht: Kind gequält

Hannover Eine Mutter soll ihre kleine Tochter nur in Unterwäsche nachts in eine Metallbox gesperrt und mehrfach gezwungen haben, ein Elektrohalsband für Hunde zu tragen. Seit Montag steht die 44-Jährige wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen vor dem Landgericht Hannover.

Laut Anklage sperrte die Frau aus Burgwedel im Juli 2017 das Mädchen für eine Nacht in der Box ein. Der Vater, der kein Sorgerecht hat, habe die weinende, völlig aufgelöste Sechsjährige erst am nächsten Mittag befreit, schilderte die Oberstaatsanwältin. Gegen den Mann wird gesondert ermittelt. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurden die heute vier und neun Jahre alten Töchter der Alleinerziehenden vom Jugendamt in Obhut genommen.

Zum Prozessauftakt verteidigte sich die Angeklagte und räumte ein, das Mädchen einmal für kurze Zeit eingesperrt zu haben. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft setzte sie „drakonische Strafen“ ein und fügte dem Mädchen Angst und Schmerzen zu, wenn es sich „unpassend“ verhielt. Die Tochter hat der Staatsanwaltschaft zufolge eine schwere Bindungsstörung und war nach der Inobhutnahme für längere Zeit in einer auf Traumatherapie spezialisierten Einrichtung untergebracht.