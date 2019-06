Nabu will Nisthilfe für Schwalben

Hannover Der Naturschutzbund (Nabu) in Niedersachsen hat die Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ gestartet. Bürger sollten den in Deutschland immer seltener vorkommenden Mehl- und Rauchschwalben am eigenen Haus eine Unterkunft bieten, teilte die Umweltorganisation am Donnerstag in Hannover mit. Hausbesitzer könnten Dachvorsprünge oder andere Einflugmöglichkeiten frei halten und künstliche Nester an Gebäuden anbringen. Auch könnten Pfützen angelegt und feucht gehalten werden. Für ihren Nestbau seien Schwalben auf Lehm angewiesen, den sie aus den Pfützen sammelten. Den Rückgang führen Fachleute außerdem auf den Mangel an Fluginsekten zurück, die die Nahrung für Schwalben sind.