Hannover Die Noten für das Mathe-Abi in Niedersachsen werden nicht angehoben. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) soeben in Hannover erklärt. Die Ergebnisse der Klausuren seien zwar im Vergleich zum Vorjahr ein wenig schlechter ausgefallen, allerdings sei der Unterschied nicht so gravierend, dass es Handlungsbedarf gebe. Die Anforderungen seien angemessen und von angehenden Abiturienten zu bewältigen gewesen.

Rund 19 000 Schüler hatten im Anschluss an die Mathe-Prüfungen eine Petition unterzeichnet, wonach die Aufgaben zu schwierig gewesen seien. Die Unterzeichner forderten das Ministerium auf, die Noten anzuheben. Bereits vor drei Jahren hatte es in Niedersachsen Ärger um das Mathematik-Abitur gegeben. Auch 2016 hatten sich Schüler beschwert – damals mit Erfolg. Das Kultusministerium hatte die Noten schließlich verbessert.

Schülerproteste gegen das Mathe-Abitur gab es aktuell auch in Hamburg. Dort wurden die Aufgaben - anders als in Niedersachsen - von der Schulbehörde als zu schwierig bewertet. Daher werden in Hamburg nun die umstrittenen schriftlichen Prüfungen auf grundlegendem Niveau besser bewertet als ursprünglich geplant.