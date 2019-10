Nach Überfällen Männer in U-Haft

Hannover Nach zwei Überfällen in sieben Stunden sind zwei Männer in Hannover am Montag in Untersuchungshaft genommen worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie sollen am Sonntag zunächst eine 24-Jährige mit einem Messer bedroht haben, um von ihr Geld zu bekommen, das sie sich an einem Bankautomaten in Langenhagen geholt hatte. Später sollen die 22- und 34-Jährigen in ein Taxi nach Hannover gestiegen sein. Am Ziel bedrohten sie auch den Taxifahrer mit einem Messer und flüchteten mit dem Wagen des 55-Jährigen. Kurz darauf wurden die Männer gefasst.