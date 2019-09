Nachfrage nach Hospizdienst steigt

Hannover Rund 4600 Menschen in Niedersachsen nutzen laut dem Verband der Ersatzkassen in diesem Jahr ambulante Hospizdienste. Das seien etwa doppelt so viele wie zu Beginn des Jahrzehnts, teilte der Verband am Donnerstag mit. Die Ersatzkassen fördern nach ihren Angaben die ambulante Hospizarbeit in Niedersachsen in 2019 mit drei Millionen Euro.