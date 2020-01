Netz: Jeder Zehnte äußert sich politisch

Hannover Etwa jeder zehnte Niedersachse veröffentlicht einer Umfrage zufolge im Internet politische Meinungen. Fast elf Prozent der Befragten ab zehn Jahren gaben an, sich auf Webseiten zu politischen oder sozialen Themen zu äußern – Männer häufiger als Frauen, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. 15 Prozent nehmen zudem an Beratungen oder Abstimmungen im Netz teil, etwa indem sie eine Online-Petition unterzeichnen. Deutschlandweit äußern sich knapp 12 Prozent im Internet politisch, fast 17 Prozent nehmen an Abstimmungen teil.