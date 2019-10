Neue Barock-Orgel feierlich eingeweiht

Hannover Mit einem Festgottesdienst hat die hannoversche Regionalbischöfin Petra Bahr am Sonntag die neue Barock-Orgel in der Neustädter Kirche Hof- und Stadtkirche St. Johannis in Hannover eingeweiht. Das rund 1,4 Millionen Euro teure Instrument mit 2700 Pfeifen in 51 Registern war in den vergangenen 32 Monaten in der Kirche errichtet worden. Das Besondere liegt Experten zufolge in einem Mix aus verschiedenen Orgelbau-Stilrichtungen. Das Instrument vereine den mittel- und norddeutschen Baustil und nähere sich dem Ideal einer „Bach-Orgel“.