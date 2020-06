Neues Bündnis Vorgestellt: Darum geht es bei „Niedersachsen hält zusammen“

Hannover Zusammenhalten, Mut machen, niemanden vergessen in der Corona-Krise: Mit dem überparteilichen Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ will unter anderem die Landesregierung Menschen Mut machen, denen die Pandemie viel abverlangt hat. „Eine ganze Gesellschaft herunterzudimmen, das habe ich mir nie vorgestellt“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Dienstag. Fest stehe: „Das Risiko ist unverändert Teil unseres Alltags.“ Das Bündnis, nach Einschätzung des SPD-Politikers einzigartig in Deutschland und getragen etwa von der Landesregierung, den Kirchen und dem Deutschen Gewerkschaftsbund, soll den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

Worum geht es?

„Die Folgen von Corona sind überall sichtbar: Existenzen sind durch Insolvenzen, Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit bedroht“, sagte der Vorsitzende des DBG-Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt, Mehrdad Payandeh. „Eltern sind im Ausnahmezustand, soziale Kontakte sind eingeschränkt. Unsicherheit breitet sich aus. In einer solchen Zeit müssen wir dringender denn je zusammenhalten und füreinander einstehen.“ Etwa alte und kranke Menschen seien zwischenzeitlich an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden. Und trotz der weitgehenden Lockerungen nach dem Lockdown „sind wir von einer Rückkehr zur Normalität weit entfernt“. All das „schreit nach Orientierung“.

Die will das Bündnis bieten - und Haltung zeigen, wie Weil erklärt. Demnach gelte: Das Virus ist gefährlich, der Lockdown war richtig, das Risiko bleibt unverändert - also müssen wir zusammenhalten. „Wir müssen zusammenrücken - aber das bitte auf Abstand“, meinte Weil.

Kürzlich erst sagte der SPD-Politiker, Ziel des Bündnisses sei es, Konsens in der Gesellschaft für das Verhalten während der Dauer der Pandemie herzustellen. Die Bevölkerung müsse sich darauf einstellen, noch rund ein Jahr lang Rücksicht zu nehmen sowie an Abstandsregeln und der Maskenpflicht festzuhalten, um andere zu schützen.

Wer ist dabei?

Gründungsmitglieder sind die Landesregierung, der DGB-Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt, die Unternehmerverbände Niedersachsen, die evangelische und die katholische Kirche, der niedersächsische Städtetag, Städte- und Gemeindebund, Landkreistag und die Fraktionen von SPD, CDU, FDP und Grünen. Angesprochen aber sind aus der Sicht des Ministerpräsidenten alle: „Es kommt auf uns alle an, am Ende werden wir alle unseren Beitrag leisten müssen.“

Was will das Bündnis, wie arbeitet es?

Das Bündnis ist eine Plattform, die Vernetzung und virtuelle Konferenzen bietet, Diskussionen führen will und konkrete Projekte anbietet. So könne es in den Sommerferien Unterstützungsangebote für Schüler geben, die in der Krise „etwas zu kurz gekommen sind“, sagte Weil. Auch gibt es eine Plattform für digitale Nachbarschaftshilfe oder eine Spendenaktion für Wohnungslose im Emsland. In Braunschweig wiederum werden alte Rechner für junge Leute gesammelt - für Schüler, denen die für das E-Learning notwendigen Geräte fehlen.

Ziel ist auch der demokratische Austausch - das Bündnis wendet sich gegen Verschwörungstheorien und Populismus. „Die Demokratie zeigt: Wir haben die Kraft, alle mitzunehmen“, erklärt Payandeh.

Wie sieht ein konkretes Projekt aus?

Kinder lieben es nach Einschätzung von Bettina Kahle vom Kulturbüro Linden-Süd in Hannover, sich kreativ auszutoben – und sie lieben Kekse. Das Ergebnis: Kunst und Kekse, ein multikultureller Treff. Dessen Basis sind Kontakt und Beziehungen, wie Silke van Laak, ebenfalls Initiatorin des Projekts, sagte. Dann kam der Lockdown. Also musste das Projekt angepasst werden - so entstand die Kulturtaschen-Aktion. Dafür werden jeden Montag Beutel für Kinder gepackt, darin: Süßigkeiten, ein Brief, Bastelanleitungen und Spiele. Die Beutel werden aufgehängt, Kinder oder Eltern können sie abholen.

Gibt es Vorbilder für das Projekt?

Vor allem eines, nämlich das Bündnis „Niedersachsen packt an“, ebenfalls ein überparteiliches Bündnis von Politik und Zivilgesellschaft. Im Herbst 2015 kamen Weils Worten zufolge jeden Tag fast tausend Flüchtlinge nach Niedersachsen. Ziel war deren Integration.