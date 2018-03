Hannover Von ihnen geht die höchste Terrorgefahr aus, den sogenannten Gefährdern. Nach Erkenntnissen des Landeskriminalamtes lebten zum Stichtag 28. Februar 2018 genau 35 Personen in Niedersachsen, die der „politisch motivierten Kriminalität“ zugerechnet werden. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der FDP hervor.

Pass-Entzug für die Gefährlichsten Den gefährlichsten Terrorverdächtigen können die niedersächsischen Sicherheitsbehörden den Pass entziehen. Dazu gehörten sechs Personen im Jahr 2016 und vier im vergangenen Jahr. Mit den Ersatzdokumenten dürfen diese Personen nicht ausreisen. Drei Gefährder verweigerten allerdings die Annahme dieser Papiere. In zwei Fällen musste die Annahme „durchgesetzt“ werden.

15 islamische Gefährder, die ihren Wohnsitz in Niedersachsen haben oder sich mindestens hier regelmäßig aufhalten, haben die deutsche Staatsangehörigkeit, zehn auch noch eine weitere, und neun Terrorverdächtige sind Ausländer, bei einem ist die Staatsangehörigkeit nicht geklärt. Einige gelten als so gefährlich, dass ihnen die Personalausweise entzogen und durch „Ersatzpapiere für Gefährder“ ersetzt worden sind.

Zugleich sind mittlerweile 34 „Rückkehrer“ den niedersächsischen Sicherheitsbehörden bekannt, die in die Bürgerkriegsgebiete im Nahen Osten ausgereist sind, beispielsweise nach Syrien oder in den Irak, um sich dort islamistischen Gruppierungen wie dem IS anzuschließen. Diese 34 Rückkehrer haben jetzt wieder ihren Wohnsitz fest in Niedersachsen oder sind in Niedersachsen regelmäßig anzutreffen. Die meisten (17) verfügen über den deutschen Pass, neun besitzen eine Doppelstaatsbürgerschaft und acht besitzen ausschließlich eine ausländische Staatsangehörigkeit.

Insgesamt 49 Personen aus Niedersachsen sind übrigens in Richtung Syrien/Irak ausgereist seit Beginn der Kämpfe in Nahost und halten sich derzeit auch noch weiter im Ausland auf. Über den aktuellen Aufenthaltsort liegen keine Erkenntnisse vor. 18 ausgereiste Niedersachsen sind vermutlich tot. Die Polizei in Niedersachsen soll künftig härter gegen Gefährder vorgehen dürfen. Das Innenministerium erarbeitet derzeit ein neues Polizeigesetz. Demnach sollen Islamisten, die als gefährlich eingestuft wurden, mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden können. Möglicherweise wird auch die Möglichkeit festgeschrieben, einen Hausarrest gegen Gefährder zu verhängen sowie sie in polizeiliches Gewahrsam zu bringen, wenn ein Verdacht vorliegt. Auch Kontaktverbote und Meldeauflagen scheinen möglich.